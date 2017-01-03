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Babel '8 işareti' hakkında konuştu
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Babel '8 işareti' hakkında konuştu

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, siyah beyazlılara karşı oynarken eliyle yaptığı 8 işaretiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, siyah beyazlılara karşı oynarken eliyle yaptığı 8 işaretiyle ilgili konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'de gerçekleştiren Beşiktaş'ta, yeni transfer Ryan Babel, basın mensuplarının karşısına çıktı. Siyah-Beyazlı takımın, Deportivo'dan kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız, gazetecilere samimi açıklamalar yaptı. Beşiktaş'a geldiği günden bugüne kadar her şeyin çok iyi gittiğini ifade eden Babel, "Takım arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı. Her şey yolunda. Bugüne kadar tam olarak, kendi ölçeğinde şampiyonluk hedefi olan Al Ain'de de oynadım. Herkes en yüksek seviyede oynamak ister. Beşiktaş önemli hedefleri olan değerli bir kulüp. Böyle bir kulübün parçası olduğum için memnunum" diye konuştu.
"Oyunuma odaklanmaya çalışacağım"
"Şimdiye kadar oynadığım her kulüpte beklentiler büyüktü" diyerek sözlerine devam eden Hollandalı yıldız, "Dolayısıyla baskı altında oynamaya alışığım ve ben şimdiye kadar iyi bildiğim işi yaptım. Bundan sonra da öyle olacak. Oyunuma odaklanmaya çalışacağım. Oyunum beni nereye götürür onu göreceğiz. Takımda çok önemli isimler var. Rekabetin takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Farklı pozisyonlarda birçok alternatifimiz var. Bir oyuncunun en yüksek verimi verebilmesi için rekabet olmalı. Hücum bölgesinin farklı pozisyonlarında oynamayı öğrendim. Belki ideal pozisyonum sol kanat olarak görünüyor ama forvet olarak oynamak da benim için büyük gurur. Ben hedeflerle ilgili ya da bulunduğum takımların hedefleriyle ilgili yüksek ya da düşük tanımı yapmıyorum. Liverpool'dan Hoffenheim'a gitmek de bu doğrultuda bilinçli bir tercihti. Hoffenheim o dönemde genç bir takımdı. Bundesliga'nın güçlü takımlarındandı. En önemli kriterim o dönemde milli takımda oynamak için sürek forma giyebileceğim bir takımda olmaktı. İngiltere'de kalsam soru işaretleri olabilirdi. Bugün baktığımızda iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bugün tekrar buradayım, tekrar büyük bir takımda oynayacağım. Umarım bu büyük takımda başarılar yaşayacağım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI YAPTIĞIM 8 İŞARETİ, FARKLI ANLAM TAŞIYORDU"
Ryan Babel, Kasımpaşa forması giydiği dönemde, Beşiktaş'a karşı oynarken eliyle 8 işareti yapmış, bu durum da sosyal medyada yankı bulmuştu. Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta forma giyip gol de atan Holandalı oyuncunun, bu maça gönderme yaptığı iddia edilmişti. Ancak Babel durumun farklı olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bahsettiğiniz fotoğraf bir televizyon görüntüsü. İşin aslı şu şekilde; Oynanan maçta o esnada Beşiktaş öndeydi ve Beşiktaş kalecisi ağır davranıyordu. Kalecilerle ilgili 6 saniye kuralını sayıyordum elimle. Tam 8 yaptığımda o görüntü alınmış. Bir maçla alakalı değil veya ilgisi yok. Umarım tekrar aynı soruyla muhatap olmam."

"FUTBOL SONUÇ ODAKLI BİR OYUN"
Genel olarak Beşiktaş'ın ilk yarıda iyi performans gösterdiğini söyleyen Babel, "Sonuç alsak bile yeteri kadar iyi oynamadığımız maçlar var. Futbol sonuç odaklı bir oyun. Özellikle büyük takımsanız bu böyle. Gaziantep maçını izledim. O maçta da istediğimiz oyunu ortaya koyamasak da, umarım ikinci yarı istediğimiz futbolu sahaya yansıtabiliriz. Takımda Cenk Tosun ve Aboubakar gibi iki önemli forvet var. Benim için forvette kimin oynadığının farkı yok. Her maç farklı forvet tipleri gerektirebilir. Önemli olan takım halinde doğru işleri yapmak" dedi.

"EN GÜÇLÜ RAKİP BAŞAKŞEHİR"
Şu anda ligin liderinin Başakşehir olduğunu hatırlatan Babel, "En güçlü rakip onlar gibi görünüyor. Henüz Hollandalı arkadaşlarımla iletişime geçmedim. İlerleyen günlerde belki olabilir" açıklamalarında bulundu. 49 numaralı formayı tercih etme sebebinin Ajax olduğunu da ifade eden yıldız oyuncu, "Ajax'taki ilk forma numaram 49 idi. onun için bu formayı seçtim" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İÇİN ELEŞTİRİLDİM"
Türkiye'de son dönemde yaşanan terör olayları ile alakalı da konuşan Hollandalı futbolcu, "Türkiye'yi seven bütün insanlar için üzücü bir durum. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul'u yakından tanıyorum. Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri. Bu yaşananlara yazık diyebilirim. Ülke üzerinde bu olaylar çok büyük etki oluşturuyor. İstanbul ile ilgili burayı tanımayan insanlar ilginç yorumlarda bulunuyor. Buraya gelirken beni eleştirenler bile oldu. Ben bu ülkeyi ve İstanbul'u savunmaya çalıştım. Umarım bu ülke tekrar kontrolü ele alır ve bu sıkıntılı süreçten kurtulur" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)
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