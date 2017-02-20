Babasının eli, ayağı ve gözü oldu

İzmir'de 37 yıl önce meydana gelen olayda dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu gözlerini, kollarını ve bir bacağını kaybeden Ahmet Soysal'ın (85) oğlu Mithat Sosyal babasının adeta eli, ayağı ve gözü oldu.

İzmir'de 37 yıl önce meydana gelen olayda dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu gözlerini, kollarını ve bir bacağını kaybeden Ahmet Soysal'ın (85) oğlu Mithat Sosyal babasının adeta eli, ayağı ve gözü oldu.

Tokat'ın Almus ilçesi Çevreli Beldesinden 1980 yılında İzmir'e çalışmaya giden 4 çocuk babası Ahmet Soysal, dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu meydana gelen olayda ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybetti. Tedavisinin ardından memleketine getirilen yaşlı adam 2005 yılında eşini kaybetti. Kızlarını evlenmesinden sonra oğlu ile yaşamaya başlayan yaşlı adam 37 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Babasının adeta gözü, eli, ayağı olan genç adam biran olsun babasının yanından ayrılmıyor.



TOKAT'A GİTMEK İSTİYOR

Çevreli'de düzenlenen bir programa katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaşlı adamın evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Eroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soysal, Tokat'a gitmek istediğini söyledi. Başkan Eroğlu, yaşlı adamın isteğini kısa sürede yerine getireceklerini ifade ederek, "Şu fani dünyada bir birimize kol kanat gereceğiz. Omuz omuza vererek yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa bizde bu konuda yardımcı olacağız" dedi.

Yaşlı adam başından geçen olayı şöyle anlattı: "İzmir Kemalpaşa'da bir baraj inşaatında çalışırken bir arkadaşım dinamit kapsülleri cebime koymuş. Bende sonra evde işe giderken fark ettim. Bir kağıda sarmak istedim. Ev sahibi demliğin altındaki kağıdı vermiş bana kapsülleri koyunca patladı. Dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu iki gözümü, iki kolumu ve bir bacağımı kaybettim. Tedavimin ardından evime getirildim. Ailemin ve dostlarımın desteğiyle yaşama tutundum. Yaşam mücadelemi asla kaybetmeden çocuklarımın ve torunlarımın desteğiyle tüm engellerin üstesinden geldim."

(Nurhan İçmez/İHA)