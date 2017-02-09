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Babasını öldüren çocuğun annesi:'Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı
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Babasını öldüren çocuğun annesi:'Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı

Adana'da hırsız-polis oyunu oynarken pompalı tüfekle babasını vurarak öldürdüğü ileri sürülen 5 yaşındaki çocuğun annesi, 'Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı, ben tetiğe basmadım' dediği ileri sürüldü.

Adana'da hırsız-polis oyunu oynarken pompalı tüfekle babasını vurarak öldürdüğü ileri sürülen 5 yaşındaki çocuğun annesi, "Ben dipçiği tuttum oğlum sıktı, ben tetiğe basmadım" dediği ileri sürüldü.
Adana'da 7 Şubat akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesinde iddiaya göre, hırsız-polis oyunu oynarken Ahmet Esen (36), 5 yaşındaki oğlu M.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak kazara öldürülmüştü. Olaydan sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

"OĞLUM GERÇEK TÜFEĞİ İSTEDİ"
Soruşturma kapsamında anne Fikriye Figen Esen'in polis tarafından ifadesi alındı. Esen'in ifadesinde, "O gün akşam eşim yatak odasında pompalı tüfeği getirdi, doldur boşalt yaptı. Bir fişek sıkıştı. Eşim bir süre onu çıkarmakla uğraştı daha sonra tüfeği bıraktı. Eşim ve oğlum bir süre sora hırsız-polis oyunu oynamaya başladı. Oğlum biraz oynadıktan sonra gerçek tüfeği almak istediğini söyledi ben ve kızım da tüfeği oğluma verdik. Eşim telefonda konuşuyordu oğlum da eşime 'dur' polis dedi, eşim elini kaldırdı, ben tüfeğin dipçiğinden tutuyordum birden tüfek patladı eşim vuruldu. Ben tetiğe basmadım. Sadece tüfeğin dipçiğini tutuyordum" dediği ileri sürüldü. Anne ifadesinin ardından evine dönerek taziyeleri kabul etti.

"CEZAİ EHLİYETİ YOK"
Babasını öldüren çocuk 5 yaşında olduğu için Türk Ceza Kanunu'na göre "cezai ehliyet" kavramı olduğundan polis çocuğu gözaltına alıp ifadesine başvuramadı. TCK'nın 31. maddesinde belirtilen 12 yaşını doldurmamış çocuklara ceza verilemeyeceği yönündeki madde Medeni Kanunun fiil ehliyeti ile ilgili maddesinden kaynaklanıyor. Türk Hukukunda Cezai ehliyetin olup olmadığı yaş ve hareketini kontrol etme yeteneğine göre belirleniyor. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 31. Maddesi uyarınca 12 yaşını doldurmamış küçüklere işledikleri suçlardan dolayı ceza verilemez. Bu çocuklara karşı herhangi bir ceza soruşturması yapılamaz. 12 yaşını doldurmamış çocuklar suç teşkil eden eylemlerinden dolayı sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir deniliyor. Bu maddeler uyarınca da M.S.'nin ifadesine başvurulamadı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuk, psikolog eşliğinde oyun oynayarak sohbet ediliyor.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP SBS'YE GİRMİŞTİ"
2009 yılında da Adana'da Ova Mahallesi'nde R.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuğu SBS'ye girmesine izin vermeyen annesini öldürmüştü. Olaydan sonra yaşı 12'den küçük olduğu ortaya çıkınca kız çocuğu koruma altına alınmış ve yargılanmamıştı. Olay sınav sabahı olduğu için kız çocuğu, annesini öldürdüğü gün polis eşliğinde sınava da girmişti.
(Fatih Keçe/İHA)
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