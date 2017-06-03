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Babasını av tüfeğiyle vurdu
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Babasını av tüfeğiyle vurdu

Adana'da, 17 yaşındaki B.P, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da, 17 yaşındaki B.P, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, bu sabah Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1122 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, baba Levent P, oğlu B.P uyuşturucu satıcılığı yaptığı için daha önce de birkaç kez ikaz etti. Babasının uyarılarını dinlemeyen B.P uyuşturucu satıcılığı yapmaya devam etti. Daha sonra baba Levent Polat ve oğlu B.P tartışmaya başladı. Baba Levent Polat oğluna 'oğlum bu işleri yapma' dediği öğrenildi. Babasına sinirlenen B.P evde bulundurduğu av tüfeğini çıkardı ve babasına birkaç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan baba Levent Polat, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Levent Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, babasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan B.P, polis ekiplerince mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
(Süleyman Cenk İdaye /İHA)

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