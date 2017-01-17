17.01.2017 13:41 Babasına tornavidayla saldırdı

Adıyaman'da bir genç, tornavidayla saldırdığı babasını yaraladı. Adıyaman'da bir genç, tornavidayla saldırdığı babasını yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ş.K. (60) ile oğlu S.K. (18) arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.K., babasına tornavidayla saldırdı. Yaşanan tornavidalı kavgada baba Ş.K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, S.K. ise darp neticesi yaralandı. Baba ve oğul olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği polis ekiplerince ekip otosuna alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan baba Ş.K.'nin tedavisi devam ederken, S.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Babasını yaralayan S.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yazın hapçının suikast girişimi" diye konuşmalarda bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir / İHA)

