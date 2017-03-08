Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı

Bursa'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Elvan Mutlu'nun 4 yaşındaki oğlu Ayaz, küçük yaşlarda annesini kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Cenaze namazının kılınacağı caminin avlusunda her şeyden habersiz gezinen küçük çocuk yürekleri dağladı.

Bursa'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Elvan Mutlu'nun 4 yaşındaki oğlu Ayaz, küçük yaşlarda annesini kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Cenaze namazının kılınacağı caminin avlusunda her şeyden habersiz gezinen küçük çocuk yürekleri dağladı.
Dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 7 kadın işçinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Elvan Mutlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir fabrikada havuz operatörü olarak çalışan 1 çocuk annesi kadının eşi Mümin Mutlu'nun da kendi oğlu gibi küçük yaşlarda annesini kaybettiği öğrenildi. Cenaze namazının kılındığı Yıldırım ilçesindeki Hacı Hatip Camii'nde her şeyden habersiz şekilde arkadaşları ile dolaşan 4 yaşındaki Ayaz, yürekleri dağladı.
Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Öğle saatinde kılınan cenaze namazına genç kadının yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Elvan Mutlu, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.
(Burak Türker/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alman Dışişleri Bakanı görüşmeyi değerlendirdi
Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu gizli evetçi
Temizlensin diye bırakılan araçla kapkaç yaptılar
'Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutluyoruz'
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir
Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir
Kılıçdaroğlu: Siz kime sordunuz da Münbiç'e gireceğiz diyorsunuz!
Kılıçdaroğlu: Siz kime sordunuz da Münbiç'e gireceğiz diyorsunuz!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Alman Dışişleri Bakanı görüşmeyi değerlendirdi
Alman Dışişleri Bakanı görüşmeyi değerlendirdi
Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı
Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu gizli evetçi
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu gizli evetçi
Temizlensin diye bırakılan araçla kapkaç yaptılar
Temizlensin diye bırakılan araçla kapkaç yaptılar
'Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutluyoruz'
'Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutluyoruz'
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den 'İyilik Ödülleri' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den 'İyilik Ödülleri' açıklaması
Bakan Özlü sanayi üretim endeksini değerlendirdi
Bakan Özlü sanayi üretim endeksini değerlendirdi
Durica koşulara başladı
Durica koşulara başladı
Rövanş maçlarının programı açıklandı
Rövanş maçlarının programı açıklandı
Musul'dan sivillerin kaçışı sürüyor
Musul'dan sivillerin kaçışı sürüyor
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English