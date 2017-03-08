Babası gibi küçük yaşta annesiz kaldı

Bursa'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Elvan Mutlu'nun 4 yaşındaki oğlu Ayaz, küçük yaşlarda annesini kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Cenaze namazının kılınacağı caminin avlusunda her şeyden habersiz gezinen küçük çocuk yürekleri dağladı.

Bursa'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Elvan Mutlu'nun 4 yaşındaki oğlu Ayaz, küçük yaşlarda annesini kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Cenaze namazının kılınacağı caminin avlusunda her şeyden habersiz gezinen küçük çocuk yürekleri dağladı.

Dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 7 kadın işçinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Elvan Mutlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir fabrikada havuz operatörü olarak çalışan 1 çocuk annesi kadının eşi Mümin Mutlu'nun da kendi oğlu gibi küçük yaşlarda annesini kaybettiği öğrenildi. Cenaze namazının kılındığı Yıldırım ilçesindeki Hacı Hatip Camii'nde her şeyden habersiz şekilde arkadaşları ile dolaşan 4 yaşındaki Ayaz, yürekleri dağladı.

Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Öğle saatinde kılınan cenaze namazına genç kadının yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Elvan Mutlu, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

(Burak Türker/İHA)