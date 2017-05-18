'Baban karakolda' deyip 40 bin TL'lik altını çaldılar

Edirne'de, 11 yaşındaki çocuğu 'baban karakolda' diyerek kandırıp 40 bin TL değerinde ziynet eşyasını alan dolandırıcılar çocuğun ihbarı sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Edirne'de, 11 yaşındaki çocuğu 'baban karakolda' diyerek kandırıp 40 bin TL değerinde ziynet eşyasını alan dolandırıcılar çocuğun ihbarı sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de 11 yaşındaki S.E.F. isimli çocukla telefon aracılığıyla irtibat kurarak, babasının suça karıştığı ve karakolda tutulduğu bahanesiyle kandıran dolandırıcılar, evde bulunan 40 bin TL değerinde 48 adet çeyrek altın, 10 adet gram altın, 4 adet yarım altın, 2 adet tam altın, 1 adet alyans, 1 adet altın zincir ve 2 adet bayan kol saatini aldı. Durumdan şüphelenen çocuğun, 155 polis imdat hattını arayarak olayı ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.



ALTINLAR İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Kendilerini MİT elemanı polis ve savcı olarak tanıtan H.A., O.A., R.A. ve A.H. isimli 1'i kadın toplam 4 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonda Ankara plakalı bir araçla kaçarken kıskıvrak yakalandı. Edirne çıkışında yakalanan şahıslar üzerinde yapılan aramada A.H. isimli kadının altınları sigara jelatinine sararak, iç çamaşırının içine sakladığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

