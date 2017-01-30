'Babamın intikamını al' diyen yeğenini bıçakladı

Konya'da bir kişi, cinayete kurban giden babasının intikamını alması için kendisine baskı kurduğu iddia edilen yeğenini bıçakla yaraladı.

Konya'da bir kişi, cinayete kurban giden babasının intikamını alması için kendisine baskı kurduğu iddia edilen yeğenini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Atatürk Caddesi ile Hünkar Sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut K. ile yeğeni İlhan K., cadde üzerinde bir araya geldi. İki yıl önce babası cinayete kurban giden İlhan K., amcası Aykut K. ile babasının intikamının alınması konusunda tartışmaya başladı. İddiaya göre, İlhan K., amcası Aykut K.'ye babasının intikamının alması konusunda baskı kurmaya çalıştı. Amca Aykut K. de yeğenine babasının intikamının kendisinin almasını söyledi. Bu sebeple başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, amca Aykut K. yanında bulunan bıçakla İlhan K.'yi karnından ve yüzünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı İlhan K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan amca Aykut K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheli Aykut K., bir gazetecinin "Neden bıçakladınız?" sorusuna, "Babasının intikamını al diyordu. Alamam dedim. Ağabeyimi cinayetten öldürdüler. Onun intikamını al dedi. Kendi alamıyor benim üstüme atıyor" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Mustafa Beşer / İHA)