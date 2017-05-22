Babalarının evlenmesine öfkelenen evlatları bakın ne yaptı

Anneleri öldükten sonra babalarının başka bir kadınla evlenmesine öfkelenen evlatlar, babalarının 'yatalak hasta ve akıl sağlığı bozuk' olduğuna dair 'sahte rapor' aldı.

Anneleri öldükten sonra babalarının başka bir kadınla evlenmesine öfkelenen evlatlar, babalarının "yatalak hasta ve akıl sağlığı bozuk" olduğuna dair "sahte rapor" aldı.

1960 yılında Çorum'dan Ankara'ya gelen ve 60 yıldır ticaretle uğraşan Duran Pehlivan'ın (81) başına gelenler herkesi hayrete düşürdü. Duran Pehlivan'ın anlattıklarına göre, ilk eşinin ölümü üzerine 11 yıl önce ikinci eşi Ayde Pehlivan'la evlenen Duran Pehlivan'a çocukları ikinci eşiyle evlendiği için çok öfkelendi. Bunun üzerine ticaretle uğraşan ve maddi durumunun yerinde olduğunu söyleyen yaşlı adamın dört çocuğu da babalarının "ölümcül hasta, yatalak ve akıl sağlığı bozuk" olduğuna dair rapor alarak, mal varlığının üvey annelerine kalmasına engel olmaya çalıştı. Bu raporla birlikte banka hesapları dondurulan ve emekli maaşını çekemeyen 81 yaşındaki Pehlivan, çocuklarının aldığı raporun "sahte ve asılsız" olduğunu kanıtlamak için hastaneye giderek sağlam olduğuna dair bir rapor almak istedi.



"İKİNCİ EŞİMLE EVLENİNCE ÇOCUKLARIM BANA DÜŞMAN OLDULAR"

Pehlivan'ı gören doktorlar 81 yaşındaki adamın yatalak olmadığını, akıl sağlığının yerinde olduğunu ve gayet sağlıklı olduğuna karar verdi. 25 doktorun gözetiminde çeşitli testlerden geçen Pehlivan, doktorlar heyeti tarafından sağlıklı ve akli dengesinin yerinde olduğunu teyit eden raporu alarak, çocuklarını mahkemeye verdi. İkinci eşi Ayde Pehlivan'la evlendiği için çocuklarının kendisine düşman olduğunu öne süren yaşlı adam, "Benim ilk hanımım, çocukların annesi öldü. İkinci eşimle evlenince çocuklarım bana düşman oldular. Sırf onun için, aramızda başka bir şey yok" dedi.



"HEPSİNİN EKMEĞİNİ ELİNE VERDİM HALDE GÖZLERİ BENİM MALIMDA"

İki kız iki de erkek çocuk sahibi olan Duran Pehlivan, damatlarına ve erkek çocuklarına iş bulduğunu iddia ederek, "Kızların kocasını işe koydum. Oğlumun birini emekli sandığına muhasebe müdürü olarak yerleştirdim. Diğer oğlumu da ASKİ'ye müdürün şoförü olarak yerleştirdim. Hepsinin ekmeğini eline verdiğim halde gözleri benim malımda" ifadelerini kullandı.



"BANA PARAYI ÇEKMEYECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Evinin yakınındaki bankadan hesabındaki parayı çekmeye giden Pehlivan, hesaplarının dondurulduğunu öğrenince şoke oldu. Yaşlı adam, "Bankada hesabım var. Bir gün lazım oldu bankaya müdürün yanına gittim. Dedim ki, ihtiyacım var biraz para çekeceğim. Müdür, 'Senin parana el koydular' dedi. Kim el koydu dedim, sinirlendim. 'Çocukların el koydu' dedi. O anda çocuklar aşağı gelmiş beni takip ediyorlarmış. 'Baba para çekeceksen biz çekelim' dediler. Bunlara; siz kim oluyorsunuz dedim, bağırdım. Bana parayı çekmeyeceğimi söylediler. Bunun üzerine mahkemeye verdim. Avukat tuttum. Şimdi mahkeme devam ediyor" diye konuştu.



"EVİM, DÜKKANIM, ARABAM VAR; YİYİP-İÇİP, GEZİYORUM"

Bir evi, dükkanı ve arabası olana Pehlivan, tüm bu yaşananlardan sonra çocuklarına mal varlığından pay vermeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür durum iyi, Allah'tan başka kimseye borcum yok. Kimseye de muhtaç olmadım. Evim, dükkanım, arabam var; yeyip-içip, geziyorum. Onlara bundan sonra hiçbir zaman mal yedirmem. Çocuklarım belalarını kendilerinden bulsun. Bana bunu yaptılar. Şimdi adam gönderiyorlar 'barışalım, davadan vazgeçsin' diye. Niye vazgeçecekmişim? Ben bağlamadım devin ayağını, siz bağladınız devin ayağını. Siz bağladığınız için ben de onlara çözün dedim. Çözemiyorlar da mahkeme devam ediyorlar bakalım."



"ARAMIZDA BİR HUSUMET YOKTU"

Duran Pehlivan'ın ikinci eşi ressam Ayde Pehlivan ise tüm bu yaşananlar karşında çok şaşırdığını ve üzüldüğü ifade ederek, "Söylenecek çok şey var aslında. Bunun çocukları biraz bencil. Bize karşı bu hareketi yapmamalılardı. Onlar bize, biz onlara gider gelirdik. Aramızda bir husumet yoktu. Ama birden bire nasıl oldu bilmiyorum. Babalarının haberi olmadan onu yatalak hasta gösterdiler. Elimizi kolumuzu bağladılar" şeklinde konuştu.

(Selçuk Böke - Burak Altun / İHA)