Babalarını el ele uğurladılar

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Piyade Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Piyade Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığı'ndan dün akşam saatlerinde askeri birlikleri denetlemek için kalkan helikopter düşmüş, içerisinde bulunan 13 rütbeli asker şehit olmuştu. Düşen helikopterde bulunan Piyade Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. İkindi namazını müteakip Kalemkırdı Cami'nde şehit Mehmet Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi. Şehir Erdoğan'ın naaşının cenaze namazı için camiye getirilmesinin ardından yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı top aracı ile defnedileceği Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Erdoğan burada okunan dualar arasında gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehidin babası Şahin Erdoğan ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin oğulları anneleri ile birlikte el ele tutarak birbirlerine destek oldu.

Düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, Kayseri milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, emniyet görevlileri, Babası Şahin Erdoğan, eşi Rüya Erdoğan, çocukları Burak ve Emre Erdoğan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Alparslan Ötüken - Turan Bulut /İHA)