Babalar kız çocuklarıyla daha çok ilgileniyor

Amerika'da yapılan araştırma 'Babalar kız çocuklarını daha çok sever' sözünü destekledi. Emory Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada babaların kız çocuklarıyla, erkek çocuklara kıyasla daha fazla 'kaliteli' vakit geçirdiği ortaya çıktı.

Amerika'da yapılan araştırma 'Babalar kız çocuklarını daha çok sever' sözünü destekledi. Emory Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada babaların kız çocuklarıyla, erkek çocuklara kıyasla daha fazla 'kaliteli' vakit geçirdiği ortaya çıktı.

Çalışmada, baba ve çocuklarının ev içerisindeki iletişimi 48 saat boyunca gözlendi. Araştırmada, babaların kız çocuklarıyla yüzde 60 daha fazla 'kaliteli' zaman geçirdiği ortaya çıktı. Öte yandan, babaların kız çocuklarına 5 kat daha fazla duygusal davrandığı tespit edildi.

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir ilginç sonuç ise babaların kızlarıyla kurduğu cümlelerde daha başarı odaklı kelimeler kullanması. Babalar 'gurur' 'zafer' 'en iyi' gibi kelimeleri daha çok kızlarıyla konuşurken kullanıyor. Bilim adamları çocukların cinsiyete göre farklı şekilde muamele görmesini toplumdaki ön yargı ve bilinçaltına işlenmiş alışkanlıklara bağlıyor.

(İdris Altun/İHA)