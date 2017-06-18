Babalar Gününde ağlatan sürpriz

Metro İstanbul'un Babalar Gününe özel hazırladığı sürpriz çalışanlarını ağlattı.

Metro İstanbul'un Babalar Gününe özel hazırladığı sürpriz çalışanlarını ağlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul, çalışanları için unutulmaz bir Babalar Günü sürprizi hazırladı. Metro İstanbul'da görev yapan babalar çalıştıkları esnada hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Kimi personel vatman koltuğunda, kimi hat bakım çalışması esnasında, kimi ise toplantı yaparken bir anda çocuklarının sesini duydu. Çocuklarının anonslarla Babalar Günü'nü kutladıkları Metro İstanbul çalışanları, yaşadıkları mutluluk karşısında gözyaşlarını tutamadı. Babalarına önce anons ve barkovizyonlarla seslerini duyuran çocuklar, daha sonra babalarının yanlarına gelerek ikinci bir sürpriz daha yaptı. Çocuklarını karşılarında gören Metro İstanbul'da görevli babaların çocuklarına sarılması duygusal anlar yaşattı.

