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Babadan kızı ve damadına ölüm pususu !
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Babadan kızı ve damadına ölüm pususu !

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı bulunan baba, kızı ve damadına evlerinin önünde arabadan indikleri sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlının damadı hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı bulunan baba, kızı ve damadına evlerinin önünde arabadan indikleri sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlının damadı hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.
Olay, geçtiğimiz 8 Şubat günü, Sasalı Mahallesi 118 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Murat Osmanoğlu ile aynı şirkette birlikte çalıştığı eşi Özlem Osmanoğlu, iş çıkışı evlerine araba ile gelip indiler. Bu sırada çifti bekleyen, çiftin arabadan inmesi ile ortaya çıkan Özlem Osmanoğlu'nun babası Ali A.,"Bunu siz istediniz" diye bağırarak elindeki pompalı tüfekle çifte ateş açtı. Önce damadını vuran Ali A. daha sonra kızını vurdu.

ARABALARINI DA YAKTI
Osmanoğlu çiftinin yerde kanlar içerisinde yatması üzerine şüpheli Ali A., kızının ve damadının geldiği aracı benzinle yakıp arabasıyla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Murat Osmanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Özlem Osmanoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan Özlem Osmanoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. İzmir Jandarma ekiplerinin, kaçan zanlı Ali A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

PARA ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
Öte yandan, emekli olan Ali A. ile damadı Murat Osmanoğlu arasında para anlaşmazlığı olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Osmanoğlu'nun şikayeti üzerine Ali A.'nın oğlunun avukatlık diplomasının iptal olduğu iddia edilirken, bu olanlar nedeniyle olayların büyüdüğü belirtildi.

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