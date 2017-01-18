18.01.2017 11:50 Baba yadigarı evi kamyonla taşıdı

Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. 'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, 'Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki' dedi. Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. 'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" dedi.

Yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar hemen fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar.

(Osman Aksu/İHA)

