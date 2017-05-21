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Baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-İnebolu Karayolunda baba ile oğluna silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

Kastamonu-İnebolu Karayolunda baba ile oğluna silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonrası polis ekipleri, Kastamonu-İnebolu Karayolu S Virajı mevkiine intikal etti. Burada daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Y.D., tabanca ile Hayati Sağır ile oğlu Yiğit İsa Can Sağır üzerine kurşun yağdırdı. Yolda silahlı saldırıya uğrayan Hayati Sağır olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Yiğit İsa Can Sağır ise ağır yaralandı. Yiğit İsa Can Sağır, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağır'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve alkollü olduğu öğrenilen Y.D.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayatı Sağır, cenaze aracına konularak Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati Sağır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

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