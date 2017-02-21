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Baba-oğul uyuşturucuyla yakalandı
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Baba-oğul uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da baba-oğul 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen R.Y.'nin (53) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 51 paket halinde 15 gram bonzai ele geçti. Olayla ilgili R.Y. ve oğlu A.Y.(25) gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
(Muammer Ay / İHA)

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