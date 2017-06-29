Baba ile oğlu kazada hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kağızman Bayam mevkiinde meydana geldi. Zekeriya Yılmaz'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü Zekeriya Yılmaz (30) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralan Aydın Yılmaz ise kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin baba ile oğlu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serkan Çağlar /İHA)