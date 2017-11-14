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Baba Bush'a 6. taciz suçlaması
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Baba Bush'a 6. taciz suçlaması

ABD'de Eski CIA çalışanının kızı Rosyln Corrigan, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un kendisini taciz ettiğini açıkladı. Baba Bush tarafından cinsel tacize uğradığını açıklayan kadın sayısı ise 6'ya yükseldi.

ABD'de Eski CIA çalışanının kızı Rosyln Corrigan, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un kendisini taciz ettiğini açıkladı. Baba Bush tarafından cinsel tacize uğradığını açıklayan kadın sayısı ise 6'ya yükseldi.
Eski CIA çalışanının kızı 30 yaşındaki Rosyln Corrigan, Eski ABD Başkanı George H.W. Bush ile annesiyle birlikte fotoğraf çekilirken kalçasını sıktığını ve o anda çok korktuğunu söyledi. Baba Bush ile resim çektirdiği zaman 16 yaşında olduğunu açıklayan Corrigan, "Bush, benzer şartlarda diğer kadınlara yaptığı tacizi aynı şekilde bana yaptı" dedi. Corrigan, bir magazin dergisine yaptığı açıklamada, babasının çalıştığı Teksas eyaletinde CIA ofisinde 2003 yılında yapılan bir toplantıda baba Bush'la bir araya geldiklerini ve o zaman eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un 79 yaşında olduğunu söyledi.
(Hasan Çelik / İHA)
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