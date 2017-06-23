Baan Özlü'den sanayi kuruluşlarına müjde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi kuruluşlarına müjde verdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi kuruluşlarına müjde verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeği sonrasında yaptığı açıklamada Bakan Özlü, sanayicilerin özellikle Hafta sonları bulundukları il ve ilçe belediyelerinden aldıkları izin konusunu tamamen kaldırdıklarını belirterek, "Hafta sonu tatilinde çalışmak için fabrikaların, izin alması gerekiyordu Belediyelerden bu izin konusunu tamamen kaldırdık. İş yetiştirmek isteyen fabrikaların artık hafta sonları izin almaları gerekmiyor ve bunun için belediyelere bir para ödüyordu sanayiciler ve bunu da ödemeyecekler" diye konuştu. (Tuncay Türkgülü /İHA)
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