31.12.2016 10:31 B.B. Erzurumspor'dan 3 transfer

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 oyuncuyu transfer ederek takımı güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 oyuncuyu transfer ederek takımı güçlendirdi.



Önce stoper mevki için Boluspor'dan Kemal Tokak ile sözleşme imzalayan kulüp Başkanı Ali Demirhan, daha sonra Keçiörengücü'nün orta saha oyuncusu Mustafa Kayabaşı'na imza attırdı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un sol ayağı İlker Günaslan ile de sözleşme imzalayan Demirhan, gerçekleşen transferlerin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

