12.02.2017 09:38 Azmi engel tanımadı

15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali kapsamındaki yarışmada, tek koluyla üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan şef, gözünü Mayıs'ta yapılacak olan 'Master Of Cake Türkiye' finalindeki altın madalyaya dikti. 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali kapsamındaki yarışmada, tek koluyla üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan şef, gözünü Mayıs'ta yapılacak olan 'Master Of Cake Türkiye' finalindeki altın madalyaya dikti.

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce sağ kolunu, AVM'nin kapısına çarpınca oluşan tümör sebebiyle kaybeden 34 yaşındaki Hamza Taşdemir, 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne damga vurdu. Tek koluyla, 'Artistlik Pastacılık' dalında girdiği yarışmada, 33 rakibini geride bırakan Taşdemir, bronz madalya almaya hak kazandı. 3 çocuk babası Taşdemir, bundan sonraki hedefinin 20-21 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak olan Master Of Cake Türkiye yarışmasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



"MESLEĞİME VE HAYATIMA DAHA SIMSIKI SARILDIM"

Kolunu kaybetmesine rağmen mesleğinden kopamadığını belirten Hamza Taşdemir, "İlk olarak baklavacı olarak çalışıyordum. 5 yıl iyi bir baklavacılık eğitimi aldıktan sonra başka bir işletmede pastacı olarak görev aldım. Buradaki işyerinin bulunduğu AVM'de geçirdiğim iş kazası sonucu sağ kolumda tümör oluştu. Yaklaşık 3 yıl süren ameliyat ve tahliller sonrasında kolumu kaybettim. Ancak mesleğim olan pastacılıktan hiçbir zaman kopmadım. Mesleğime ve hayatıma daha sıkı sarılarak, çalışmaya devam ettim" dedi.



"BAŞARIM BENİ HIRSLANDIRDI"

İşini yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Taşdemir, "En son geçen hafta İstanbul'da yapılan bir yarışmada, yapmış olduğum 'Sultan Alparslan ve Askerleri' adlı çalışmamla bronz madalya almaya hak kazandım. Bu tabi beni daha da hırslandırdı. Artık önümde daha büyük hedeflerim var. Memleketime ve milletime daha faydalı olmak istiyorum. Bundan sonra daha dikkatli ve titiz olarak çalışarak İnşallah daha büyük başarıları elde etmek istiyorum" diye konuştu.



"TECRÜBELERİMİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUM"

Kendini engelli biri olarak görmediğini belirten Taşdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben aslında engelli değilim, kendimi öyle görüyorum. 22 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Çok farklı işletmelerde çalışarak büyük tecrübe edindim. Kolumun yokluğu bana hiçbir zorluk oluşturmuyor. Kolumu kaybetmeden önce sağ elimle çalışıyordum. Allah'ın bir lütfu inayeti olacak ki sol elimi kullanmakta hiç zorluk çekmedim. Sanki doğuştan beri solaktım. Kendi evimde küçük bir atölyem var. Orada işlerimi yürütüyorum. Başta insanlar bana 'yapamazsın, zor olur' gibi şeyler söylüyordu. Ama bunlar beni yıldırmadı. Sonuç olarak iki kolu sağlam çok sağlıklı insanların gittiği yarışmada hem de onlarla aynı kategoride değerlendirilerek bir madalya kazandım. Bu, bana 'yapamazsın' diyen insanlara aslında bir cevaptır."



"HEDEFİM ALTIN MADALYA"

Şu andaki hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Taşdemir, "Önümüzdeki 20-21 Mayıs'ta, Samsun'da yapılacak olan Master Of Cake Türkiye yarışmasından altın madalya ile dönmek istiyorum. Şimdi bu yarışma için hazırlıklara başladım. Gaziantep Aşçılar Derneği (GAPDER) bana verdikleri destekte inşallah yapılacak olan tüm yarışmalara katılmak istiyorum. Kendime öyle bir hedef koydum" şeklinde konuştu.

