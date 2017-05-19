Aziz Yıldırım, takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin Real Madrid ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Real Madrid ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini aldı.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin Real Madrid ile karşılaştığı maçı önemli isimler de takip etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımını mücadelede yalnız bırakmadı. Yıldırım, heyecandan yerinde duramadı. Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe eski yöneticisi Ali Koç, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile ünlü restorancı Nusret de izledi.

(Oğuzhan Ort /İHA)