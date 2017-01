Aziz Yıldırım: Quaresma bize gelmek istedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyleyerek, 'Avukatı bizi aradı. Benimle de görüşmek istemiş, ben kabul etmedim. Ne istiyorlarmış dedim, bize transfer olmak istiyormuş dediler. Biz de şartlarını yazılı olarak istedik. Ama almayacağım onu' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyleyerek, "Avukatı bizi aradı. Benimle de görüşmek istemiş, ben kabul etmedim. Ne istiyorlarmış dedim, bize transfer olmak istiyormuş dediler. Biz de şartlarını yazılı olarak istedik. Ama almayacağım onu" dedi.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda 40. yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozetleri verilirken, 50, 60, 70 ve 80. yılını dolduran üyelere de plaket ve altın rozetleri verildi. Divan kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaklaşık 1 saat konuştu. Fetö'yle olan mücadelelerinin devam ettiğin söyleyen Yıldırım, "Konuşunca ceza veriyorlar. Ellerinden gelse evden çıkarmayacaklar. 3 Temmuz devam ediyor. 3 Temmuz, bu ülkede bazı şeyler değişene kadar devam edecek. Ben sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. "Fetö'yle mücadelede bir tek siz vardınız. Sizin yanınızda bakanlarınız yoktu, milletvekilleriniz, bürokratlarınız yoktu. Bir tek Fenerbahçe vardı. Bu böyle bilinsin ve tarihe geçsin. Bütün kulüp başkanları da vardı orada. Fetö'yle mücadelede Fenerbahçe ve devlet kademeleri var. Fetö'yü şikayet eden tek kurum biziz. Benim ve arkadaşlarımın, bu örgüte karşı suç duyurusunda bulunması sonrasında dava açılmıştır. 20 Şubat'ta Silivri'de dava başlayacak. Hiç dava açmadan evimizde rahat rahat oturabilirdik. Ancak biz bunu yapmadık" şeklinde konuştu.



"YABANCI BİR OYUNCUYLA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Transfer konusunda bir oyuncuyla anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Aziz Yıldırım, "Birkaç oyuncu transferi üzerinde çalıştık. Yabancı bir oyuncu konusunda son aşamaya kadar geldik. Ancak yüzde 100 olur demiyorum. Olması için de arkadaşlar maddi kaynakları açarak çalışma yapıyor. Bu dönemde artık oyuncu almak ve oyuncu satmak artık eskisi kadar rahat değil. Kulüplerde ekonomik sıkıntılar var. Kur sürekli artıyor. Geçer yıldan bugüne yüzde 30'lara yakın kur farkında değişim oldu. Bu da oturduğunuz yerde borcunuzun yüzde 30 artması anlamına geliyor. Amatör şubelerde 80 milyon bütçe açığı vardı. Yüzde 30'u eklediğiniz zaman 25 milyon bütçe açığı artışı oldu. İşin kötü tarafı, sporculara ödenen paralarda vergilerin de ödendiğini hesaba katarsanız, vergilerde de artış oluyor" diye konuştu.



"ÜNİVERSİTEYİ AÇACAĞIZ"

Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasıyla ilgili olarak çalışmaların tamamlandığını söyleyen Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki hafta YÖK'le toplantı yapılacak. Sözleşmede yer alan kuralları yerine getireceğimizi beyan ettikten sonra başlayacağız. Silivri'de bir branşla başlayacağız. İstanbul içinde de yerler bakıyoruz. Tahmin ediyorum ki bu sene açacağız. Kampüs kurmak için Samandıra'da 200 dönümlük bir arazi için Milli Emlak'a başvuruda buluştuk. Temennim bu arazinin kulübümüze tahsis edilmesi yönünde. Üniversiteyi de bu arazide kuracağız" dedi.



"EKİCİ'Yİ DÜŞÜNMÜYORDUK"

Mehmet Ekici transferini kendilerinin düşünmediğini belirten Yıldırım şunları söyledi:

"Mehmet Ekici'yi biz almayı düşünmüyorduk. Mehmet Ekici, Trabzonspor'lu yöneticilerin iyi tanıdığı, Aziz Yıldırım'a yakın insanlara haber gönderdi. 'Bizden her sene Galatasaray bazı önemli oyuncuları alıyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Ekici'nin Galatasaray'a gitmesini değil, size gelmesini istiyoruz. Siz oyuncuyu almak ister misiniz?' diye sordular. Biz de hocaya sorduk. "Bu oyuncuyla ilgilenebiliriz" dedi. Bizden 2 ay önce Fernandao ve Aatif'ı istediler. Onların başkanları ile Şekip Mosturoğlu görüşme yaptı. Biz de kendilerine, Fernandao'yu kesinlikle veremeyeceğimizi, Aatif'ı da sezon sonunda durumuna göre verebileceğimizi söyledik. Olaylar gelişince, hoca da oyuncuyu isteyince biz de görüşme yaptık. Aatif ve 500 bin Euro önerdik. Aatif da gitmek istemedi. Böyle olunca biz de Trabzonspor'a 1 milyon 750 bin Euro önerdik. Bu arada biz sözde Eto'o konusunda devreye girdiğimiz için, Beşiktaş da bu oyuncu için devreye girmiş. Onlar, kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir oyuncunun bize gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Trabzonspor oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutabilir. Biz oyuncuya şartları söyledik, kulübün büyüklüğünü anlattık. O da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Bunu kulübüne de söyledi. Trabzonspor oyuncuyu sezon sonuna kadar ister oynatır, ister oynatmaz. Ama çocuğun üstünde baskı oluşturuluyor. Ailesine siyasi baskı oluşturulacağı söyleniyor. 31 Ocak'tan sonra oyuncunun üstünde söz söyleme hakkına sahip değiller. Fener ile Trabzonspor'un arası açılır diyorlar. Zaten açılacağı kadar açılmış aramız. Bıraksınlar bunları."



"SOSA'YA TEKLİF YAPTIK"

Milan'da forma giyen Sosa'ya teklif yaptıklarını, ancak oyuncunun Milan'da kalmak istediğini de ifade eden Başkan Yıldırım, "Beşiktaş ve Trabzonspor arasında olan anlaşma nedir, bunu kamuoyuna açıklasınlar. İkisi de SPK'ya bağlı. Ama SPK da bunlara 'Neler oluyor bir açıklayın' demiyor. Beşiktaş'ta şu anda oynayan oyunculardan bazıları bize gelmek istiyor. Quaresma'nın avukatı bizi aradı. Benimle de görüşmek istemiş, ben kabul etmedim. Ne istiyorlarmış dedim, bize transfer olmak istiyormuş dediler. Biz de şartlarını yazılı olarak istedik. Hepsi elimde. Ama almayacağım onu. Başka oyuncular da gelmek istiyor. İstiyorlarsa hepsinin ismini söylerim. Sosa ile de görüştük. Kendisine teklif yaptık. Ama o Milan'da kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Medyada terörden korktuğu için gelmediği söyleniyor. Menajeri 'Böyle bir şey yok, oradaki eski kulübümüz bu söylentileri yayıyor' dedi" diye konuştu.



"KOŞAMAYAN HAKEME MAÇ VERİYORLAR"

Hakemler konusunda da konuşan Aziz Yıldırım, "Hakemler konusunda konuşma yaptım. Yanlış düdükler çaldıklarını anlattım. Kayserispor ile ilk devre oynadığımız maç, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray ile oynadığımız maçlardaki hakem hatalarını yazıp TFF'ye gönderdik. Ama hiçbirini okumadılar. Geçen hafta Bülent Yıldırım yine hata yaptı. Başka hakemler de hata yaptı. Bu hatalardan dolayı herkes bağrıyor ama bağırmayan iki takım var, onları da siz biliyorsunuz. Quaresma'ya zamanında sarı kart gösterilmedi, ceza almadan 3 maç oynadı. Hakemlerin sahada aklı başka yerlerde. Bazıları da yaşlanmış, emekli etmek lazım. Bazıları koşamıyor, hala maç veriyorlar. Ben birkaç kulüple görüştüm. Dertlerimizi konuşalım, hataları konuşalım, bunları da TFF'ye bildirelim. Hepsine teşekkür ediyorum. Beni bir kulüp başka arıyor, "Siz aradıktan sonra başka bir kulüp başkanı aradı ve Cumhurbaşkanı bu toplantıyı istemiyor" dedi. Cumhurbaşkanı buna nasıl karşı durur. Öyle bir şey yok. Bazıları siyasilerin ismini kullanarak baskı oluşturmaya çalışıyor. Spora siyaseti karıştırmayın" dedi.



"TFF BAŞKANI, FETÖ'CÜ AVUKATLA GELDİ"

TFF'de insanlara Fetö'cü damgası vurulduğunu ifade eden Yıldırım, "TFF'deki herkesin kimliğini gönderdik, Fetö'cü olup olmadığına dair bize bilgiler geldi diyorlar. Yalan söylüyorlar. Kafalarına göre liste hazırladılar. İstemediklerini atıp, kendi şirketlerinde çalışan adamları getirdiler. Biz 3 Temmuz'da adalete güvenmedik. Adalete güvenseydik yapmadığımız suçlardan cezalar alacaktık. Biz artık Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu gibi kurulları tanımıyoruz. Biz her kurulda Fetö'cülerin olduğunu söylüyoruz. Bana da, Fetö'cüler ceza veriyorlar. TFF ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. TFF kurumlarında görev alan kişilerin nasıl belirlendiği, görevi kötüye kullanıp kullanmadıklarına ilişkin soruşturma açtırıyoruz. Biz Fetö'cülerle mücadele ederken, TFF Başkanı bize Fetö'cü avukutla geldi. Biz mücadele ediyoruz. Ama onlar bu mücadeleyi niye yaptığımızı bize sorgulatmıyorlar. Konuşan kimseye ceza vermediler. Galatasaray Yöneticisi konuştu, Aykut Kocaman konuştu, ama ben olunca hemen ceza veriyorlar. Bunlar ipin ucunu iyice kaçırdı. Mahkemede hesaplaşacağız. İlhan Cavcav öldü, benim de ölmemi bekliyorlar. Ama benim ölmeye niyetim yok. Biz Fetö'nün ayağına çelme takmış adamlarız. Hiç kimseye sormadan insanlara damga vurdular. Federasyondan gönderdiklerinizin hepsi Fetö'cü mü? Bunları kamuoyuna açıklayın. TFF Başkanı'nın gazetelerinde, ben daha ceza almadan, ne kadar ceza alacağım yazıyor" ifadelerini kullandı.



"TFF'DE BAŞBAKAN'DAN FAZLA MAAŞ ALANLAR VAR"

TFF'de birçok kişinin mal varlıklarının arttığını ifade eden Aziz Yıldırım, "Federasyonda kim ne almış, Mal varlıkları nasıl artmış? Hepsini açıklayacağım. Basın doğruları yazar. Ama bunlar gülünç duruma düşüyorlar. Havuzdan alıyorlar, oradan kullanıyorlar. Kimse de bir şey söylemiyor. Mehmet Ali Aydınlar, TFF Başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. 'Böyle ilişkiler olabilir' diyor. Mehmet Ali Aydınlar, kendi hastanesinin reklamını yapabilmek için voleybol takımına sponsor oldu. Onlar kulübe borç vermiyor. Sponsor oluyorlar ve bizden de hizmet alıyorlar. Demirören'in Beşiktaş'a karşı sopa elinde. 'Bak size karşı 100 milyon TL alacağım var' der. Eğer başkan bunu isterse, Beşiktaş transfer yapamaz, maddi açıdan sarsılır. Sayın Demirören, bu parayı hibe et. Çünkü hepimiz ettik. Aksi halde şaibe olacak. Çünkü Beşiktaş'ın maç kazanmasını isteyeceksiniz ki, kulüp para kazanıp borcu ödesin. Bu ülkede Başbakan'ın maaşı 25 bin TL. TFF'de 25 bin TL'den fazla maaş alan en az 10 kişi var. İsterlerse isimlerini de açıklarım. Zaten ben yargıda açıklayacağım hepsini. Bakalım görelim ne kadar para alıyorlar. Yayın ihalesinde 500 milyon Dolar'a ihale yapıldı denildi. Bu ihalenin 250 milyon Dolar'ı, dolar olarak işlenecek. Diğer kısmı ise TL'ye çevrilecek. Kur farkına göre bu para şekillenecek. Bu ihalenin uygulanma tarihi de 1 Haziran 2017. Bu kuru da 3.260'tan sabitleyelim diyorlar. Bu tarihte Dolar 4 lira olursa ne olacak. 3.260 ile 4 Lira arasında çok para var. Geriye kalan parayı cebe indiriyorlar. Ben de imzalamadım hiçbir şeyi. Doğru olmayan hiçbir şeyi imzalamam. Buradan tavsiye diyorum. Uygun şartlara getirip İhaleyi tekrar yapsınlar. Bu iki kur farkı arasında, 250 milyon Dolar'a göre hesaplandığı zaman ciddi bir fark oluyor. Bu aradaki fark ne olacak. Kimin cebine giriyor" dedi.



"DEKODERİMİ İPTAL EDECEĞİM"

Yayıncı kuruluşun göreve getirmeyi düşündüğü bir isimle ilgili de konuşan Yıldırım, "Yayıncı kuruluş birini işe alıp, haber müdürü yapmaya çalışıyor. Biz de onlara yazı yazdık. Bu adam bizim Trabzonspor'la aramızı açıyor dedik. Eğer yarın 5'e kadar bu adam hakkında gerekli işlemi yapmazlarsa, yayıncı kuruluşun dekoderini iptal edeceğim" ifadesini kullandı.



"TEMEL EĞİTİM GEREKLİ"

Türk Futbolu'nun en önemli sorununun temel eğitim olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Eğitim yapılmadığı sürece bir şey olmaz. TFF'nin birinci görevi Türk futbolunun altyapı planlamasını yapmaktır. Eğitmenler yetiştirilmelidir. Fatih Terim'le bir husumetim yok ama görevinden ayrılmalıdır. Ya Milli Takım Teknik Direktörü olmalı ya da Türkiye Futbol Direktörü olmalıdır. Uzun vadeli planlar yapılıp, kulüpler üzerinden uygulanmaya başlanmalıdır. 19 ve 21 yaş takımlarının kaldırılıp rezerv takımların kurulmasını istiyoruz. Milli takım yendi, yenildi, prim aldı, almadı konularından uzak kalınmalıdır. Futbolculara döviz üzerinden para ödüyoruz. Bunu kulüpler görüşüp gerekli yerlere başvurulmalıdır. Önümüzdeki bu önemli dönemde barışın getirilmesini dileyerek hepinizi selamlıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)