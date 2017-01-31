Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı

Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın NTV Spor'da açıklamalar yaptığı programa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım telefonla katılarak açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul'da Süper Lig'in yeni yayın ihalesi hakkında “Kuru 3.26'ya sabitlediler. İmza atmam” diyen Yıldırım, Gümüşdağ'a yayın ihalesi şartnamesiyle ilgili sorular sordu. Fenerbahçe Başkanı, “Yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım. Şartnamenin içerisinde herhangi bir şey yapılırsa ihaleye fesat karışmış olur” dedi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

“Bu çalışmalar yapılırken Şekip Mosturoğlu katılım sağladı. Sonra yazı yazdım bu operasyon yapılırken 4 büyüklerden katılsın dedim. Kimseyi katmadılar. İhalenin şartlarını bilmiyorum. Hiçbir kulübün de bildiğini sanmıyorum.

Göksel Bey'den de istedim. Şartnameyi görmedik. Ürün kulüplerin ürünü. Kulüpler Birliği de daha sonra katıldı. Ancak hiçbir kulübe şartnameyi göndermediler. 25 milyon TL fark ediyorsa ben bu farkı öderim.

Bu anlaşma imzalandığı gün kur 3.36 idi. 3.26 üzerinden yapıldı bu anlaşma. 10 kuruşlu bir fark konusu. 1 yıl için 25 milyon TL'lik fark eder. Ama ben öyle düşünmüyorum.

Bu anlaşma madem 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak. 1 Haziran'dan sonra kur 4 lira olursa o tarihte olan kuru sabitlemek gerekmez mi. Peki ‘kur 3 liraya düşerse, Digitürk kur düştü yeniden düzenleyelim' diyecek mi?

Olmayan şartnameyi ben nasıl inceleyeceğim. Ben hem sözlü hem de resmi olarak sizden bunu istedim ama göndermiyorsunuz.

1 yıl öncesinden ihale yapılmaz. Yapılacaksa da kuru mukavelenin geçerli olduğu tarihten itibaren yapardınız. Koskoca Digitürk 25 milyon TL'yi ödemekten mi kaçıyor yani!

Siz yayıncı kuruluştan ziyade kulüplerin kaybını düşünmek zorundasınız. Siz adamın kaybı ne diyorsunuz! Yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım. Şartnamenin içerisinde herhangi bir şey yapılırsa ihaleye fesat karışmış olur.

Ben dersime iyi çalışıyorum merak etme. Sen de benim yardımcımdın zamanında. İhaleye fesat karışırsa mahkemeye götürürüm bunu herkes bilsin.

Ben yayıncı kuruluşa bu ligin değerinin 500 milyon dolardan fazla olmadığını söyledim. Sizler 600-700 milyon dolar diyordunuz. Yayıncı kuruluş 10 bin dolar için mi bu kağıtları bizden istiyor!

Sizin yanlışınız anlaşmanın gerçekleşeceği tarihten değil, bugünün para değerinden bunu yapmanız. Siz devam ettiğiniz ihalenin üzerine bunu çakıyorsunuz. Şartnameye uygun hareket ediyorsanız, kulüplerden bu imzaları almanıza gerek yoktur.”