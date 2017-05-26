Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa 3 sayfa yazılı ifade sundu.

"Sezon içinde ayartıp kendi takımına transfer etti"

Yıldırım'ın yazılı ifadesinde, "Geçtiğimiz sezon 2 oyuncu biri yabancı,biri de alt yapıda yetişen Olcay Çakır'ı Işık Eyigüngör, sezon içinde ayartıp kendi takımına transfer etmişti. Bu olay sebebiyle Eyigüngör Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti" dediği öğrenildi.

"Umursamaz, normal gören tavır sergiledi"

Savunmasında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçı için Fenerbahçe taraftarlarının salona alınmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını belirten Yıldırım'ın, "Onlar da taraftarları almayacaklarını söylediler. Maçı protokolden izleyecek olan yöneticilerin salona girişlerine izin vermeyeceğiz, bu yüzden maça gelemeyecekler dediler. Bu görüşmelerden sonra ben spor salonuna gittim, müsabakayı beklerken Asya Kartalları taraftarlarını gördüm onları maça almışlar, Asya Kartalları Grubunun küfürlü sloganlarıyla karşılaştım. Bu sırada Işık Eyigüngör'ü gördüm. 'Aziz Yıldırım, Fenerbahçe taraftarları maça gelmesin' lafını ve Asya Kartalları grubunun küfür etmesini nasıl normal karşılayacağımı sordum. O da bunu gayet normal karşıladı. Hoşgeldiniz der gibi, umursamaz, normal gören tavır sergilemesi üzerine söz konusu olay meydana gelmiştir" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"O da bana vurmak istedi, şikayetçiyim"

Olayın nasıl meydana geldiğinin olayın gözlemcisi Ferhat Tuna tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu'na yazılı olarak rapor edildiğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "Işık Eyigüngör de bana vurmak istedi, elini kaldırıp salladı. Ama ben kendimi geri çekince isabet etmedi. Kesinlikle gözüne yumruk atılmadı. Bana vurmak için elini sallayan, gözlüğümün kırılmasına ve usulsüz seyirci alınmasına sebep olan Eyigüngör'den şikayetçiyim ve küfür eden seyircilerden de şikayetçiyim. Tedbiren seyirden yasaklama kararına itiraz ediyorum" dediği öğrenildi.

