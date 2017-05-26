Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aziz Yıldırım ifade verdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa 3 sayfa yazılı ifade sundu.
"Sezon içinde ayartıp kendi takımına transfer etti"
Yıldırım'ın yazılı ifadesinde, "Geçtiğimiz sezon 2 oyuncu biri yabancı,biri de alt yapıda yetişen Olcay Çakır'ı Işık Eyigüngör, sezon içinde ayartıp kendi takımına transfer etmişti. Bu olay sebebiyle Eyigüngör Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti" dediği öğrenildi.
"Umursamaz, normal gören tavır sergiledi"
Savunmasında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçı için Fenerbahçe taraftarlarının salona alınmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını belirten Yıldırım'ın, "Onlar da taraftarları almayacaklarını söylediler. Maçı protokolden izleyecek olan yöneticilerin salona girişlerine izin vermeyeceğiz, bu yüzden maça gelemeyecekler dediler. Bu görüşmelerden sonra ben spor salonuna gittim, müsabakayı beklerken Asya Kartalları taraftarlarını gördüm onları maça almışlar, Asya Kartalları Grubunun küfürlü sloganlarıyla karşılaştım. Bu sırada Işık Eyigüngör'ü gördüm. 'Aziz Yıldırım, Fenerbahçe taraftarları maça gelmesin' lafını ve Asya Kartalları grubunun küfür etmesini nasıl normal karşılayacağımı sordum. O da bunu gayet normal karşıladı. Hoşgeldiniz der gibi, umursamaz, normal gören tavır sergilemesi üzerine söz konusu olay meydana gelmiştir" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
"O da bana vurmak istedi, şikayetçiyim"
Olayın nasıl meydana geldiğinin olayın gözlemcisi Ferhat Tuna tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu'na yazılı olarak rapor edildiğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "Işık Eyigüngör de bana vurmak istedi, elini kaldırıp salladı. Ama ben kendimi geri çekince isabet etmedi. Kesinlikle gözüne yumruk atılmadı. Bana vurmak için elini sallayan, gözlüğümün kırılmasına ve usulsüz seyirci alınmasına sebep olan Eyigüngör'den şikayetçiyim ve küfür eden seyircilerden de şikayetçiyim. Tedbiren seyirden yasaklama kararına itiraz ediyorum" dediği öğrenildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Merkel, G7 için İtalya'da
Aziz Yıldırım ifade verdi
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Merkel, G7 için İtalya'da
Merkel, G7 için İtalya'da
Aziz Yıldırım ifade verdi
Aziz Yıldırım ifade verdi
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Mardin'de terörün finansman kaynağına darbe
Mardin'de terörün finansman kaynağına darbe
Metrobüs durağında bomba paniği
Metrobüs durağında bomba paniği
Filipinler'de çatışma: 31 terörist öldürüldü
Filipinler'de çatışma: 31 terörist öldürüldü
Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi
Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi
Hastanelik olan askerlerin sağlık durumu iyiye gidiyor
Hastanelik olan askerlerin sağlık durumu iyiye gidiyor
Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz: 2 ölü
Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz: 2 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English