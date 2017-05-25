Aziz Yıldırım hakkında karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'seyirden yasaklama' tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında "seyirden yasaklama" tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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