Aziz Yıldırım hakkında flaş karar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle verilen 'seyirden yasaklama' cezası savcılık tarafından kaldırıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle verilen "seyirden yasaklama" cezası savcılık tarafından kaldırıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz Yıldırım hakkında "Kasten yaralama" ve 6222 sayılı yasanın "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" ve "seyirden yasaklanma" maddelerine muhalefetten soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Aziz Yıldırım hakkında "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat verilmişti. İfade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Aziz Yıldırım, tedbiren "seyirden yasaklama" kararına itirazda bulunmuştu.

