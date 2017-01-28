Aziz Yıldırım'dan Quaresma bombası!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EKİCİ'NİN GELMESİNİ İSTEMİYORLAR

Mehmet Ekici transferi hakkında konuşan Yıldırım: "Beşiktaş, Mehmet Ekici transferi için devreye girdi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için elinden geleni yaptı. Geçmişte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmek isteyen futbolcular oldu, biz etik olmaz diye almadık. Trabzonspor, Mehmet Ekici konusunda Mayıs ayına kadar kadrosuna tutabilir. 31 Ocak'ta transfer kapanıyor. Mehmet Ekici'ye hiçbir vaadimiz olmadı. Mehmet Ekici Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü bildiğini ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. " dedi.

QUARESMA BİZE GELMEK İSTEDİ

Sözlerine Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirterek devam eden Aziz Yıldırım: "Quaresma'nın avukatı, 1 ay önce bizi aradı; Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim? Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Ama almayacağım bunu da bilsinler. Beşiktaş'ta şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşme sonunda bize gelmek isteyenler var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık." dedi.