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Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici ve Eto'o açıklaması
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Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici ve Eto'o açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Yıldırım, Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o konularına da değindi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Yıldırım, Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o konularına da değindi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor karşılaşmasının ardından hakemlere yüklendi. Maçın hakeminin bugün karşılaşmanın kontrolünü kaybettiğini belirten Yıldırım, "Maçın hakemi 17. dakikada penaltıyı görmüyor. Senin işin görmek. Bugün kontrolü kaybetti. Konuşmayalım diyoruz ama artık konuşacağım. Ne zaman konuşsak ceza yiyoruz. Versinler bana ceza. Tribünde izlemem. Türk futbolunun temizlenmesi gerekiyor. Birlik beraberlik olması gereken günler geçiriyoruz. Ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor. Ancak şu anda da Türk futbolunda hakem terörü var. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, sporla ilgili olan herkese sesleniyorum. Bu işin temizlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"TAKIM ÇOK KÖTÜ OYNADI"
Bugün takım olarak Adanaspor karşısında çok kötü oynadıklarını da söyleyen Aziz Yıldırım, "Bugün soğukta gelen taraftarlar, tribünde desteğini veriyor, takım oyun oynamıyor. Futbolcular kendilerine çeki düzen vermeli. Bizim futbolcular, Anadolu kulübünden büyük takıma geldiği zaman kendilerini çıtanın üzerine çıkmış olarak görüyor. Kendilerine 'Oğlum bak, iyi oyna Avrupa'ya git' diyoruz, 'Ben zaten iyi oynuyorum' diyor. Bugün gördük sahadaki yerli oyuncuları. Milli takım 30 futbolcu içinden kadro kurmaya çalışıyor. Böyle gitmez. Biz 10 sene sonra bile başarılı olursak tesadüf olur. Almanya, Belçika, Macaristan; 2000-2005 yılları arasında çok mu iyiydi. Ama yaptılar yatırımlarını, şimdi 150-200 futbolcu içinden milli takım kuruyorlar. Ben bunları söyleyince kötü oluyorum. Kulüpler Birliği'yle de işim yok. Kendi toplantılarına katılım göstermemizi istiyorlar, bizden birisi gidiyor. Ama benim işim olmaz. Ben hapse girdim, hangi biri gelmiş ceza evine beni ziyarete" dedi.

"2 MİLYON EURO ÖNERDİK"
Mehmet Ekici konusuna da değinen Aziz Yıldırım, "Bu futbolcuyla görüşen kulüpler vardı. 'Eğer Fenerbahçe isterse görüşelim' dediler, biz de görüştük. Aatif ve Fernandao'yu istediler bizden. Biz de Fernandao'yu veremeyeceğimizi söyledik. Aatif ve 500 bin Euro önerdik. Ama Aatif gitmedi. Son olarak dün 2 milyon Euro önerdik kabul etmediler. Trabzon'un oyuncusuna karışamayız. Sezon sonunda konuşulur. Çocuk tercihinin Fenerbahçe olduğunu söylüyor. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket ediliyor. Birçok kulüpten birçok futbolcu gelmek istiyor. Hepsini divanda açıklayacağım" dedi.

"ETO'O KONUSUNA BİZ GİRMEDİK"
Aziz Yıldırım, "Eto'o konusuna biz girmedik. Hocaya sordurdum Hasan Çetinkaya ile. 'Eto'o ile ilgili düşüncesi varsa devreye girelim' dedik. 'Hayır, öyle bir düşüncem yok' dedi. Antalyaspor Başkanı değerli bir insan, kulüp üyemiz, babasını iyi tanıyorum. Hiç konuşmadım" dedi.
(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
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