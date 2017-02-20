Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a sert sözler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş'a serzenişte bulunarak, 'Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş'a serzenişte bulunarak, "Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız" dedi.
'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'de yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, davanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zamanında bu işin içinde FETÖ/PDY'nin olduğunu söylediklerini ifade eden Yıldırım, "Bunu söylediğimizde bize gülüyorlardı. Bunu o zaman herkes algılayamadı ama zaman içerisinde gördük. 15 Temmuz'da da Türkiye'yi karanlığa götürecek bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Biz sürekli mahkemelerle uğraştık. Bu yüzden normal hayata konsantre olamadık. Tam 4 sene oldu ama hala Yargıtay kararını vermedi. Yargıtay artık kararını vermeli. Bu süreci yaşamak bizler ve ailelerimiz için çok zor oluyor. Her şey ortada ama bunların artık karar haline gelip bizlere tebliğ edilmesi lazım" diye konuştu.

"HEDEF AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE'YDİ"
3 Temmuz 2011 tarihinde yapılan operasyonda hedefin kendileri olduğunu söyleyen Yıldırım, "2011'de yapılan operasyonda hedef Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe olduğu için bu operasyonu genişletmediler. Çıkan kanunun da ligler bittikten sonraki dönemde uygulanması lazımdı. Ama kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdi. Çünkü tezgahı böyle hazırladılar. O gün mağdur olan hiçbir kulüp bugün FETÖ/PDY'den şikayetçi değil. 2011'de yaşanan bu hadise Türk Futbolu'nda bütün dengeleri bozdu. Türkiye'nin yurt dışında itibarını zedeledi. Peki şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nerede? Eğer siz bunların bu ülkeyi karanlığa götürdüğüne inanıyorsanız buraya geleceksiniz. Herkes FETÖ'den korkuyor. Ama biz korkmadan aslanlar gibi mücadele ediyoruz. Bu mücadelemden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bu Türkiye'nin davasıdır" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLMUYORSANIZ, SİZ ŞİKE YAPTINIZ"
Beşiktaş Kulübü'nün bu davayla ilgili olarak şikayetçi olmamasına da vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Beşiktaş Kulübü nerede? Bizim eteğimize süs yapmışlardı onları. Niye gelip şikayetçi olmuyorlar? O gün arkamızda kimse yoktu. Ama bugün arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Neden korkuyorsunuz? Eğer buraya gelip bu davayı savunmazsanız o zaman konuşmaya da hakkınız olmaz. Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız. Çünkü gelip konuşmaktan korkuyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk askeri Kardak'tan ayrılmıyor
Sönmezateş: Görevim Cumhurbaşkanını almaktı
MHP'den CHP'ye sert cevap
İranlı sahte polislere nefes kesen operasyon
İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı
HDP'li Yıldırım tutuksuz yargılanacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türk askeri Kardak'tan ayrılmıyor
Türk askeri Kardak'tan ayrılmıyor
Sönmezateş: Görevim Cumhurbaşkanını almaktı
Sönmezateş: Görevim Cumhurbaşkanını almaktı
MHP'den CHP'ye sert cevap
MHP'den CHP'ye sert cevap
İranlı sahte polislere nefes kesen operasyon
İranlı sahte polislere nefes kesen operasyon
İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı
İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı
HDP'li Yıldırım tutuksuz yargılanacak
HDP'li Yıldırım tutuksuz yargılanacak
Denize düşen yaralı karacayı kurtarıp sırtında taşıdı
Denize düşen yaralı karacayı kurtarıp sırtında taşıdı
Kayyumdan klimalı durak hizmeti
Kayyumdan klimalı durak hizmeti
Avrupa mesaisi başladı
Avrupa mesaisi başladı
Zap Bölgesi'ne 2 hava harekatı: 34 terörist öldürüldü
Zap Bölgesi'ne 2 hava harekatı: 34 terörist öldürüldü
Eski futbolcu anılarını kıraathanesinde yaşatıyor
Eski futbolcu anılarını kıraathanesinde yaşatıyor
Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi
Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English