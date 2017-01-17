17.01.2017 15:42 Aziz Yıldırım'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası aldı. Açıklamada, "Fenerbahçe'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) ile karar verilmiştir" denildi.



