Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 4 oyuncuyla anlaştıklarını yeni teknik adamı haftaya açıklayacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin 2017 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuşması öncesinde Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu özetleyen bir video yayınlandı. Videoda, yönetim kurulunun Anıtkabir ziyaretinden görüntüler yer alırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın Anıtkabir Anı Defteri'ne yazdığı yazı da Genel Kurul Üyeleri'ne okundu. Basketbolda dünyada 2 büyük organizasyon olduğunu söyleyen Yıldırım, "Birisi Amerika'da NBA, diğeri Euroleague. Euroleague'in kuruluş amaçlarından birisi Avrupa'da NBA benzeri bir organizasyon yapmaktır. İleride de NBA ile ortak olarak bunu Avrupa'da sağlamaktır. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nin değeri neyse, basketbolda Euroleague aynıdır. Bizim bakış açımız budur. Fenerbahçe Basketbol Takımı bu kupayı almıştır. Bundan yıllar önce belki de bunu hayal edemezdik. Ama hayaller gerçekleşti. Geçmişte bir söz söyledim, Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı zaman 'tesadüf' diye. Herkes başka yere çekti. Kazanılmış bir kupayı inkar etmek olmaz. Eğer biz daha önceden yaşananları gerçekleştirmeden bu kupayı alsaydık, bu da tesadüf olacaktı. Bu sistem bozulmasın. Bugün Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu kupa sonucunda bütçesi 30 milyon Euro'dur. 12 milyon Euro'su sponsorlar tarafından karşılanmakta, 18 milyon Euro'su ise açıktır. 3 senedir önce Madrid'de. Sonra Berlin'de sonra da İstanbul'da yapılan Final Four'da yer alan Fenerbahçe sonunda şampiyon oldu" diye konuştu.



"MURAT ÜLKER'E ÖLENE KADAR TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

CSKA Moskova'nın bütçesini 42 milyon Euro'ya, Barcelona ve Real Madrid'in de 30 milyon Euro'nun üzerine çıkardığını söyleyen Yıldırım "Olymkpiakos ve Anadolu Efes 25 milyon Dolar'ın üzerindedir. Bu oyuncular ve bu teknik ekiple başarı devam edecektir. Daha önce Murat Ülker vasıtasıyla Ülker Grubu'yla yaptığımız anlaşmanın benzerini şu anda Ferit Şahenk'le Doğuş Grubu'yla yapmak üzereyiz. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak ve kalan kısmını Fenerbahçe Spor Kulübü karşılayacak. Bu 3 yıllık bir anlaşmadır. Ferit Şahenk Bey, yelken şubesinin de sponsorluğunu almıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Basketbolun buraya gelmesini sağlayan, bu salonu yapıp karşılığında hiçbir şey beklemeden kulübe hediye eden Ülker Ailesi'ne ve Murat Ülker'e ölene kadar her zaman teşekkür edeceğim. İnsanlar inanmıyorlar, gidip araştırma yapıyorlar. Yöneticilerin acaba çıkarı mı var diye konuşuyorlar. Bizim Ülker Grubu'ndan tek çıkarımız, maçlarda bedava çikolata yemektir. Ben her 2 gruba da buradan teşekkür ediyorum" dedi.



"EUROLEAGUE BAŞARISINI AŞAĞIYA ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Euroleague şampiyonluğunun ardından bazı insanların bu başarıyı aşağıya çekmeye çalıştığını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Şampiyon olunca bazı insanlarda kıpırdanmalar başladı. Çok mutsuz insan var. Aşağı çekmek için uğraşıyorlar. Bizim Fenerliler'de de var. Sosyal medyada küçümsemeye çalışıyorlar. Ama üzülmesinler, Fenerbahçe basketbolda bunu devam ettirecek. Bizim esas şubemiz futboldur. Futbolu, diğerlerinden daha çok önemsiyoruz. Çünkü gelen maddi kaynakların çoğu futboldan geliyor. Olmadı bu sene. Başarısız futbol takımı. Başarısızlığın sebebi benim ve yöneticilerdir. Ama Türkiye'de gelenek oldu, basın hiçbir zaman teknik heyet ve oyuncular hakkında konuşmaz. Benim şahsi olarak 1 arabam var ve 4-5 senede bir değiştiririm. Bizim aldığımız oyuncunun 3 tane arabası var, cipi var, 20 yaşında, yatı var. Sistem yanlış. Başka bir oyuncu bütün paraları alıyor, aldığı paraları organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Ceza veriyorsunuz 10 bin, 20 bin Dolar, ama milyonlar kazanıyor. Ben bunu UEFA Başkanı'na da söyledim. Bosman kararlarından bu yana kulüpler mağdur dedim" diye konuştu.



"4 OYUNCUYLA ANLAŞTIK, 3 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ocak ayından bu yana Samandıra'ya gitmediğini söyleyen Yıldırım, "Hocayla 2-3 kez görüştüm, durumu anlattı bana ve 'Bunları çözmeye çalış' dedi. Kendi göbeklerini kessinler dedik. Ama maalesef oyuncuların kültür seviyeleri ve profesyonellik anlayışları tam yerleşmediği için böyle oldu. Ama bu sene her şeyi kontrol edeceğiz. Seneye mayıs ayında yapılacak olan kongrede bütün branşlarda başarılı olmak için çalışacağız. Futbol takımına mayıs ayında transfer yapacağımı söylemiştim. Ama bazen şartların oluşması lazım. 4 oyuncuyla anlaştık ama açıklamak zorunda değilim. Ayın 17'sinde transfer penceresi açılacak. Oyuncular da gelmeye başlayacak. Takımın alacağı neticeye göre sezonu açacağız. 3 antrenörle görüşme yapıyoruz. Pazartesi ya da salı, yönetim olarak kararımızı vereceğiz. Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor, daha adam gelmeden 'Aman Fenerbahçe'ye gelmesin' diyorlar. Sen kimsin kardeşim. Bırakın bunu Fenerbahçe camiası tartışsın. Basının görevi kamuoyunu aydınlatmalıdır" dedi.



"EUROLEAGUE'DE YÜZDE 7 ORTAKLIĞIMIZ VAR"

Euroleague'le ilgili olarak bilgi veren Aziz Yıldırım, "Bu canlı yayın 217 ülkede yapılmıştır. 700-800 milyon insanın dijital kanallar üzerinden takip ettiği bize söylenmektedir. Yeşilköy'de bombalar patlamış, 15 Temmuz'da darbe kalkışması yapılmıştır bu ülkede. Ocak ayında Reina saldırısı olmuştur. Dünyanın Türkiye ve İstanbul'a bakış açısı değişmiştir. Terör bugün Londra'da, Manchester'da, Paris'te her yerde var. Biz oradaki yaşanan terör kadar terör yaşıyoruz ama Avrupa ve diğer insanları buna ikna etmek kolay değil. O dönemde THY sponsor olarak, devletimiz garanti vererek Final Four'un İstanbul'da yapılmasını sağlamıştır. Burada kimsenin burnundan 1 damla kan akmadan bu organizasyon tamamlanmıştır. Fenerbahçe oynarken herkes birbirine sormuştur, Fenerbahçe kimdir diye. Fenerbahçe, Türkiye'nin bir takımıdır. Eurolegue, yüzde 75'i 11 kulüpten meydana gelen bir organizasyon. Ayrıca yüzde 25'i de Avrupa'nın diğer basketbol liglerinin, 9 ligin toplamının yüzde 25 payının olduğu bir ortaklıktır. Fenerbahçe buranın ortağıdır, yani mal sahibidir. Ortaklık ne zaman sona erecekse, bu tarihe kadar ortağız. Euroleague yaşadığı sürece bu böyledir. Yüzde 7'ye yakın ortaklığı vardır. Toplamda 30 maçlık bir dönem oluşuyor. 11 kulübün bir araya gelmesiyle yönetim kurulu başkanı seçiliyor. Şu andaki başkan ve yönetimi bu ekip seçmiştir. Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve Maccabi'yi temsilen icra ekibi bulunmaktadır. Teknik ekip vardır ve burada da Obradovic üyedir. Bu oluşum NBA göz önüne alınarak çalışmalar yapmaktadır. 10 yıllık plan içinde 872 milyon Euro'luk bir gelir getirmenin hesabındalar. Bunun 492 milyon Euro'sunu da kulüplere verecekler. Sonuçta biz bu sene 3,5 milyon Euro'ya yakın Euroleague'den para aldık. Salondan gelen para, sponsor parasını saymıyoruz. Türkiye Ligi'nde tam tersi, federasyonda lisans altında yayın hakları dahil 3 milyon para aldık, bunu da federasyona ödedik. Yani gelir-gider sıfır. Eurolieague önemli bir turnuvadır ve bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunun yanı sıra ülke tanıtımı da yapıldı" ifadelerini kullandı.



"FİKRET ORMAN NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL"

Futboldaki başarısızlığın sebeplerinden birisinin de TFF ve hakemler olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu ülkede Cumhurbaşkanı'na bir şey dediğiniz zaman ceza almazsınız, TFF Başkanı'na bir şey söyleyince ceza alıyorsunuz. 2 milyon 100 bin TL bize ceza verildi. Federasyon kaynak oluşturmak için mi kurulmuş, ceza kesmek için mi" dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Euroleague hakkında söylediği sözleri Genel Kurul Üyeleri'ne okuyan Aziz Yıldırım, "Kendi kendine çelişiyor. Takımı Euroleague'de Top 16'ya kaldığında 'Şampiyon olabilecek bir kadromuz var' dedi. Şimdiki açıklamasında Euroleague'e 'hırsızlık organizasyonu' diyor. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olması ve onların şampiyonluklarının aynı döneme gelmesi ve Euroleague şampiyonluğunun dünyada verdiği yankının altında ezildi. Bayrağı astık, bayrağı yakıyorlar. Niye yakıyorsun, gelin beraber asalım bayrağı. Kim kazanırsa saygı göstermeyi biliyoruz. Şenol Güneş, sayın Obradovic ve diğer sporcularımızı tebrik etmek için yazı gönderdi. Beyaz bir kağıda yazmış, antetli bir kağıt değil. Ben de kendisine antetli kağıtla cevap vererek 'Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yaptığı THY Final Four'u Avrupa Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin bu üstün başarısının haklı gururunu, bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz' dedim. Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı için de sayın Şenol Güneş'i de buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"QUARESMA İÇİN YAPILAN TEKLİFİN EVRAĞINI YARDIMCIMDAN ALSINLAR"

Beşiktaş'ın Lens'le ilgilendiğini ve kendilerinin de Hollanda'lı oyuncuya tekliflerini yaptığını söyleyen Yıldırım, "Lens'i kiraladık ve getirdik. Bu sene de kendisine bir teklif yapacağımızı söyledim. Pazartesi teklifimizi göndereceğiz. Tahmin ediyorum ki, bir yerde buluşabiliriz. Ama Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir. Biz o kompleksleri atlattık. Oradan bir oyuncu alacağım diye de çaba göstermem. Ama Quaresma... Bakın bu elimdeki Quaresma'nın avukatının Hasan Çetinkaya'ya yazdığı maildir. Ben Hasan'a "Sakın oyuncunun ismini yazmasın. Sızar, ortaya çıkar" dedim. Kontrat bedeli 2 yıl, 1 yılı opsiyonlu. 2 milyon Euro imza parası. Sezonluk 3,5 milyon Euro net. Komisyon da 1 ile 1,5 milyon Euro arasında istiyorlar. Bu belgeyi sayın Fikret Orman istiyorsa, kulüpteki yardımcımı arasın göndereceğim. Bir de Beşiktaş'ın duruş meselesi var. Efendi oluyorlar, feda diyorlar. Süleyman Seba benim çok sevdiğim bir abim. Çok insancıl birisiydi. Adam olarak, insan olarak çok özellikleri olan birisiydi. Hepsi şimdi "Süleyman Abi duruşu" diyorlar. O dönemde hepiniz 'Ahmet Dursun, Seba Gitsin' diye bağırdınız. Şimdi sığınmışsınız bir duruşa. Bu duruşun içinde FETÖ'ye karşı duruşunuz yok. Bu olaya etek altı nakış olmuşlar, böyle söylüyorlar. Bunun mücadelesini sen yapacaksın. Suçlayanlar kim, çoğu Türkiye'den kaçan ya da hapislerde yargılanan insanlar. Helikopter statlarına iner hala bir şey yok. Kupayı gittin iade ettin, kupa nerede, o da yok" ifadelerinde bulundu.



"DURUŞUN VARSA 2 ŞAMPİYONLUĞU İADE ET"

Beşiktaş'ın 15 değil, 13 şampiyonluğu olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, "1959'da lig başlamış ve bu ligin sayısına göre şampiyonlar belli. Bunlar 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar. Burada kanuni bir iş yoktur. Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy vermemiştir bunu. Tahkim Kurulu'nda bir bahaneyle halletmişler. Sonra diyorlar ki duruşumuz var. Duruşunuz varsa gidin 2 şampiyonluğu iade edin. Sayın Fikret Orman'ın bana söylediği 2 Şubat 2015'teki yazısını okuyacağım. Fazla da konuşmayacağım. Van Persie onlara gidecekmiş biz almışız. (Yönetim kuruluna dönerek) Yönetim niye alıyorsunuz ya, bırakın onlara gitsin. Sen her gün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Biz konuşmuyoruz Beşiktaş'ı. Bizden oyuncular gitti sana. Biz bu oyuncularla ilgili açıklamayı 1 kez yaptık, sonra da konuşmadık. Devamlı Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Fenerbahçe'yle fazla ilgilenmesin. Bir de söylediği sözlere dikkat etsin. Euroleague hırsızlıktır derken devletin en büyük noktasına kadar uzuyor bu cümle" diye konuştu.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)