Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi

Dün Bakü'deki bir toplantıya katılan Aziz Sancar evrim teorisi hakkında açıklamalar yaptı.

Sancar, bir öğrencinin din ve bilim arasındaki ilişkiye dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır," ifadelerini kullanmıştı.

MAYMUNDAN GELDİKLERİNE İNANANLAR RAHATSIZ OLDU

Nobel ödülllü Sancar'ın bu sözleri ise bazılarını rahatsız etti. Maymundan geldiklerine inanan kesim sosyal medyadan hakaret içeren ifadelerle, tepki gösterdi.