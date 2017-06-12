Azez ve Cerablus'a 50 bin kişilik iftar yemeği

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ile Cerablus'ta bulunan kamplardaki Suriyelilere her akşam iftar saatinde 50 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ile Cerablus'ta bulunan kamplardaki Suriyelilere her akşam iftar saatinde 50 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nde bulunan aşevi ve Suriye tarafında bulunan mobil mutfaklarda günlük 50 bin kişilik sıcak yemek pişiriliyor. Hazırlanan yemekler iftar saatinde Azez ve Cerablus'ta bulunan kamplardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, Ramazan ayından önce olduğu gibi sonrasında da yemek dağıtımının devam edeceğini ifade ederek, "Gerek Azez gerekse Carablus'taki kamplarda kalanlara günlük iftar yemeği dağıtılıyor. Günde ortalama 50 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyoruz. İhtiyaç olması halinde kamp dışındaki Suriyelilere de yardımlarımız ve iftar da yemek dağıtımımız sürüyor"

dedi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)