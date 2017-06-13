Azez'de mayınlı tuzak patladı: 1 çocuk yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Azez ilçesi kırsalında oyun oynayan Suriyeli çocuğun EYP'ye dokunması sonucu patlama oldu. Patlama sonucu ağır yaralanan Suriyeli çocuk yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Ağır yaralı çocuk ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ /İHA)
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