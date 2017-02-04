04.02.2017 10:54 Azez-Cerablus arasında 228 meskun mahal kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azez-Cerablus arasında bulunan 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azez-Cerablus arasında bulunan 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını açıkladı.

TSK'dan 27 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasındaki gelişmelere yönelik yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin sürdürüldüğü belirtilerek, Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na devam edildiği kaydedildi.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında, 27 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında bölücü terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda istihbarata dayalı nokta operasyonların icra edildiği belirtilerek, operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 900 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği ifade edildi.



PKK'NIN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alından tedbirler neticesinde 20 kilogram uyuşturucu ve 97 bin 250 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi. Hudut denetimi ve kontrolleri sonucunda ise sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 853 kişinin yakalandığı bildirildi. TSK, son 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda zayiatın olmadığını vurguladı.



AZEZ-CERABLUS HATTINDA 228 MESKUN MAHALİN KONTROLÜ SAĞLANDI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallerine ulaşıldığı ifade edilerek, "El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; tecrit harekatı sürdürülmekle beraber El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alınmış, Kabr El Mukri batısında Bzaghah yönünde ilerleme kaydedilmiştir. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edilmektedir. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/ PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.



"FIRAT KALKANI HAREKATI İLE DEAŞ'IN KİLİS'E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALÇAK SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar büyük bir özveri ile devam ettirilen harekat kapsamında hudut hattı önemli oranda emniyete alınarak DEAŞ terör örgütünün özellikle Kilis bölgesine gerçekleştirdiği alçak saldırılarının önüne geçilmiştir. Bu sayede bölgede sınır ötesinde yaşayan Suriyelilerin de evlerine geri dönerek normal yaşantılarına başlamalarına olanak sağlanmıştır. Bugün Cerablus'ta yaşananlar tüm dünya tarafından gözlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge halkı için ne yapmaya çalıştığının en güzel kanıtını, Cerablus kenti ve orada yaşananlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda El Bab'ta da huzur ve barışın tesis edilmesi, bölge sakinlerinin tekrar evlerine dönerek normal yaşamlarına geri kavuşabilmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin öncelikli hedeflerinden biridir" ifadelerine yer verildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)

