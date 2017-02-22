Azeri vekil gözyaşlarını tutamadı

Bolu'da belediye tarafından içerisinde 'Har-ı Bülbül Çiçeği' anıtının bulunduğu Karabağ Parkı'nın açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva gözyaşlarını tutamadı.

Bolu'da belediye tarafından içerisinde 'Har-ı Bülbül Çiçeği' anıtının bulunduğu Karabağ Parkı'nın açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva gözyaşlarını tutamadı.

Bolu'da Borazanlar Mahallesi'ne yapılan Karabağ Parkı'nın açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekili Ganire Paşayeva ve davetlilerin katıldığı açılış töreninde konuşan Paşeyava, Hocalı katliamını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bu park, bu anıt her zaman bir bilinç verecek. Anıtın üzerinde yazılı olan Karabağ toprağı bizim vatan toprağımızdır. Boluluların da Türkiye'deki insanımızın da Azerbaycan'dakinin de toprağıdır ve biz onu inşallah geri alacağız. Biz ne Hocalı soykırımını unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız. Bunu yapanlar adalet karşısında cevap verecekler" şeklinde konuştu.

Parkın içerisinde anıtı bulunan ve heykeltraş Prof. Dr. Akif Askarov tarafından yapılan Har-ı Bülbül çiçeğine hasret kaldıklarını ifade eden Paşeyava, "Bu çiçek sadece Karabağ'da yetişir. Azerbaycan'ın başka bölgelerinde de yetişmez. Ve biz bu çiçeğe hasret kaldık. İnanıyoruz ki, o gün uzakta değil. İnşallah Azerbaycan ve Türkiye'miz birlikte bir millet iki devlet olarak topraklarımızı işgalden azat edeceğiz" dedi.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem /İHA)