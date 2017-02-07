07.02.2017 17:42 Azerbaycanlılar evlerine dönüyor

Ermenilerin işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Cebrail bölgesinde bulunan Çocuk Mercanlı Köyünden zorla göç ettirilen Azerbaycanlıların, evlerine geri dönüşü başladı. Ermenilerin işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Cebrail bölgesinde bulunan Çocuk Mercanlı Köyünden zorla göç ettirilen Azerbaycanlıların, evlerine geri dönüşü başladı.

2016 yılının Nisan ayında Ermenistan'la yaşanan şiddetli çatışmalar sonrasında ilk defa Azerbaycan, işgal altındaki "Lele Tepe" adlı stratejik açıdan önemli toprağı geri almayı başardı.Toprakların geri alınmasının ardından, kendi topraklarına dönmeyi dört gözle bekleyen Azerbaycanlılar için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla konut projesi başlatıldı.



"İLK ETAPTA 50 EV VE OKUL TAMİR EDİLİYOR"

Mülteci ve Göçmenler Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseyinov, "İlk etapta 50 ev ve okul tamir ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emri ile bu bölgedeki evlerin belgelendirilmesi ve tapuların çıkarılması çalışmaları yapılıyor. Burada 150-200 ailenin burada yaşaması için köyde çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar kendi topraklarına geri dönecek. 200'den fazla aile kendi topraklarına, kendi köylerine dönmek için bize başvurmuştu ve biz eminiz ki bu sayı daha da artacak" dedi.

İlk etapta bölgenin mayınlardan temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Mayın temizleme çalışmalarının ardından bu bölgede 150-200 aile için konut projesi başlatılacak. Bu projenin de yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

23 yıldır bölgede yaşayan Oktay Heziyev,"Bizim eski köyümüz yeniden şekilleniyor. Güzel evler inşa edilecek. İnşallah inşalarımız güzel bir şekilde burada yaşayacak. Bu toprak bizim. İnşallah Karabağ'ın her yerine insanlarımız geri dönecek" dedi.

(Kamil Nadirli / İHA)

