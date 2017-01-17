17.01.2017 09:14 Azerbaycanlı tarihçinin eleştirisine cevap verdi

Recep İvedik 5'in fragmanındaki boks sahnesini eleştiren Azerbaycanlı Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar'a, Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından cevap verdi. Recep İvedik 5'in fragmanındaki boks sahnesini eleştiren Azerbaycanlı Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar'a, Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde 'gardaş' ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum."



AZERBAYCANLI TARİHÇİ BOKS SAHNESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Filmin fragmanındaki bir sahnenin bir Azerbaycanlı olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyleyen Prof. Dr. Aygün Attar, "Fragmanda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına çok talihsiz sahnelere yer verilmektedir. Şöyle ki boks yarışmasında Azerbaycan'ı temsil eden sporcu ile rakibi Türkiye milli takımını temsil eden kişi karşılaşıyor, Azerbaycan bayrağını göğsünde taşıyan kişi 'men seninle ceng elemeye gelmişem' diyerek yakasında ay yıldızlı şanlı bayrağımız olan Türk sporcuya nefret dolu bir bakış atarak saldırıyor ve Türk sporcu da (Recep İvedik) bunun üzerine 'ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem' diyerek tam Azerbaycan bayrağının üstüne öyle bir yumruk atıyor ki Azerbaycan Türkü iki metre öteye uçarak yere seriliyor. Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz" eleştirisinde bulunmuştu.

(Resul Yanbul / İHA)

