14.11.2017 15:49 Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi. Rus basınında yer alan bilgiye göre, Lavrov ilk olarak 19 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek. Lavrov'un, başkent Bakü'de Azerbaycanlı yetkililerle Dağlık Karabağ sorununu görüşmesi bekleniyor.

Lavrov 20 Kasım'da ise Ermenistan'a gidecek. Lavrov'un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un birlikte görüşü için Viyana ve Petersburg anlaşmalarını içeren etkin bir gündem oluşturacağı düşünülüyor. Lavron'un, her iki ülkeye diğer eş-başkanlık ülkeleri tarafından desteklenen programı önereceğinin düşünüldüğü de belirtildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

