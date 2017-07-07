Azerbaycan saldırı girişiminde olan Ermeni birliklerini vurdu
Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığında bulunan Ermeni birliklerini vurdu.
Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığında bulunan Ermeni birliklerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ateşkes hattının Fuzuli-Hocavent istikametinde saldırı hazırlığında bulunan Ermeni birliklerinin vurulduğu belirtildi. Nokta atışlarla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda Ermenistan askerinin öldüğü, taburda askeri araçların imha edildiği ve askeri alt yapının da kullanılamaz hale getirildiği açıklandı. Savunma Bakanlığı, sivillere ve askerlere karşı yapılacak saldırıların önlenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun savaşa hazır duruma getirildiğini de duyurdu. (Kamil Nadirli /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.