Azerbaycan ordusu tatbikatta

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerininin de katılımıyla tatbikat yapıyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerininin de katılımıyla tatbikat yapıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2017 yılı hazırlık planlarına uygun olarak füze ve topçu birliklerinin savaş yeteneklerinin arttırılması amacıyla tatbikata başlandığı belirtildi. İnsansız hava araçlarının da yer aldığı tatbikat kapsamında birlikler savaş ortamında manevra yapılması, düşman hedeflerinin imha edilmesi gibi görevleri yerine getirecek.

(Kamil Nadirli /İHA)