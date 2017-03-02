Azerbaycan Ordusu işgalci Ermenileri böyle vurdu

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'ın karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti.
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'ın karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlaline, Azerbaycan ordusunun ateşle karşılık verdiği; işgal altındaki Hocavend'de karargah olarak kullanılan bazı mevzilerin vurularak imha edildiği kaydedildi. Dün akşam saatlerindeki operasyonun görüntüleri de paylaşılırken, cephe hattında kontrolün tam olarak Azerbaycan'da olduğu ifade edildi.
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