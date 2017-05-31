Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir ateş noktasını vurarak imha etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir ateş noktasını vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde Azerbaycan mevzilerini sürekli ateşe tutan Ermenistan ordusuna ait ateş noktası vurularak imha edildi. Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini vurgulayan Bakanlık, saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, yine sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu tür saldırılara son verilmemesi halinde cephe derinliğindeki yerleşim bölgelerinin de hedef alınacağı uyarısında bulundu. Son dönemde cephenin çeşitli bölgelerinde Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması ise gerginliği tırmandırıyor.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri son olarak dün gece 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla Azerbaycan mevzileri ve cephenin Terter, Ağdam, Füzuli istikametindeki sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmezken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini bu tür tahribatlara son vermeye çağırdı. Savunma Bakanlığı, saldırılara son verilmemesi halinde, düşman savunmasının derinliğindeki bölgelerin ateşe tutulacağını açıkladı.

(Kamil Nadirli/İHA)