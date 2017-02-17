Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması hususunda anlaşıldığını açıkladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması hususunda anlaşıldığını açıkladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Özlü, 2016 yılında, Azerbaycan ile ikili dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 31,3 oranında düşüş kaydederek 2,4 milyar dolara gerilmiştir. İhracatımız yüzde 32,3 oranında azalarak 1,2 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 30,2 oranında azalarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki konjonktürel değişikliklerden daha az etkilenmek ve ekonomik işbirliğimizi daha da derinleştirmek adına Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması hususunda anlaştığımızın altını çizmek isterim. Şu anda anlaşmanın teknik müzakereleri devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirilerek, ikili ticari hacmimizi daha da artırma imkanı elde edeceğiz" dedi. Bakan Özlü, ayrıca yerel paralarla ticaretin gerçekleştirilmesi hususunda çalışmaların başladığını belirterek "Bu noktada Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile geçtiğimiz ay teknik heyetlerimiz bir araya geldi. Temennimiz en kısa zamanda TL ve Manat ile ticaret yapılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye-Gürcistan arasındaki ticaret rakamlarına da değinen Özlü, "2016 yılında Türkiye-Gürcistan ticaret hacmi ise bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında artış kaydederek 1,3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye, Gürcistan'ın 2009 yılından bu yana gerek ihracatında gerekse ithalatında ilk sıralardaki yerini koruyor. Şüphesiz bunda 2008 yılında yütürlüğe giren Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın katkısı çok büyük. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu STA bizim AB'den önce hayata geçirdiğimiz ilk STA'dır. Gürcistan'ın bizim için ne kadar öenmli olduğunu ortaya koyuluyor. Yapılacak genişleme ile hizmetler ve kamu alımları ticaretini de STA kapsamına almak istiyoruz" dedi.

Bakan Özlü son olarak "Ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması açısından Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Geçtiğimiz yıl sonunda Sarp Sınır Kapısı'nın yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapımızı da daha işlevsel hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

(Zafer Okay-Ali Canberk Özbuğutu/İHA)