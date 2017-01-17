17.01.2017 15:20 Azerbaycan'ı fotoğraflarla keşfet

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında Yenikapı Metro İstasyonu içinde bir fotoğraf sergisi açıldı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında Yenikapı Metro İstasyonu içinde bir fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından hazırlanan sergide 40 adet fotoğraf sergileniyor. İstanbulluları sergiye davet eden Azerbaycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, "Tarihi, kültürü ve turizmiyle köklü bir geçmişi bulunan Azerbaycan'ı tanımak için Azerbaycan'ın sokaklarını, müzelerini, doğasını görmek gerekiyor" dedi.



"AZERBAYCAN BURADA BİLİNİYOR, ANCAK TAM ANLAMIYLA TANINMIYOR"

İstanbul Metro A.Ş. işbirliği ile hazırlanan serginin 22 Ocak tarihine kadar açık olacağını ve ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirten Nurlana Çakmak, "Türkiye'deki kardeşlerimize 'sen de Azerbaycan'ı gör' diyoruz ve herkesi güzel ülkemize davet ediyoruz. Azerbaycan burada biliniyor, ancak tam anlamıyla tanınmıyor. Bu sergide de Azerbaycan'ın farklı yönlerini tanıtmak istedik. Dilimiz, dinimiz, yemeklerimiz, kültürümüz, pek çok ortak noktamız var. Azerbaycan'da sizleri görmekten mutlu olacak ve kucaklayacak kardeşleriniz var" dedi.

Nurlana Çakmak, Azerbaycan'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında mevcut serginin farklı yerlere de taşınacağını, özellikle AVM'ler ve kültür merkezlerinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Konuyla ilgili 'sendeazerbaycanigor.com' web adresinden bilgi edinilebilir.



