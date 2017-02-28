Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 şehit
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında devam eden çatışmalarda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında devam eden çatışmalarda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan-Ermenistan temas hattında gerilim devam ediyor. Çatışmalarda yaralanan 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu yaralanan 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü belirtildi. Son 1 haftada Ermenistan Ordusu'nun saldırıları sonuncu 5 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü. (Kamil Nadirli / İHA)
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