Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 şehit
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Ermenistan ordusunun saldırısında 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan ordusunun topçu ateşi sonucunda Hanoğlan Halilov isimli bir askerin şehit olduğu belirtildi. Bakanlık yetkilileri, askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. (Kamil Nadirli / İHA))
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