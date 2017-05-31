Azerbaycan, Ermenistan'ın video kayıt sistemini ele geçirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun Ermenistan'a ait istihbarat amacıyla kullanılan video kayıt sistemini ele geçirdiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun Ermenistan'a ait istihbarat amacıyla kullanılan video kayıt sistemini ele geçirdiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan temas hattında belirlenen ve istihbarat amacıyla kullanılan video kayıt sisteminin Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Ön incelemeler sonucunda cihazın hava balonu, küçük hacimli paraşüt, kutunun içerisine yerleştirilmiş kamera, çeşitli verici anten ve kablolardan hazırlandığı tespit edildi. Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın temas hattında ABD yapımı en modern video gözlem araçları kullandığı konusundaki iddialarının yalan olduğunu ve bunun Ermenistan'ın iç kamuoyunu aldatmak için düşünüldüğünün kanıtladığını bildirdi. Öte yandan Bakanlık, ele geçirilen video kayıt sisteminin fotoğraflarını yayınladı. (Kamil Nadirli /İHA)
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