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Azerbaycan Ermenistan'ın askeri aracını vurdu
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Azerbaycan Ermenistan'ın askeri aracını vurdu

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir askeri aracı vurdu.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir askeri aracı vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait askeri lojistik aracın nokta atışı ile imha edildiği bildirildi. Bakanlık, aracın vurulma anının görüntülerini de basınla paylaştı.
(Kamil Nadirli / İHA)

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